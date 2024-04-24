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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقـ.ـتل طبيب تنظيم داعش الإرهابي

ارشيفي
ارشيفي

 أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل والي ديالى "ابو ليلى العراقي" طبيب تنظيم داعش الإرهابي المتخصص بعلاج جرحى التنظيم، وذلك خلال قصف جوي في سلسلة جبال حمرين شمال شرق العراق.

ووقع في وقت سابق؛ هجوم مسلح من قبل مجهولين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العراقية  ومقتل شخص كحصيلة أولية.

وكان مصدر محلي في ميسان، افاد بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري طاحن غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين عشيرتي البو دراج والبزون بقضاء الميمونة غربي ميسان واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة".

ولفت إلى أن "النزاع تسبب بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح بالغة".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع، وهي بانتظار تعزيزات عسكرية من مركز المحافظة لغرض التدخل وفض النزاع".

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