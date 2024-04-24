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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة سيدة داخل شقتها في ظروف غامضة.. وأمن الغربية يحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة هامدة في نهاية العقد الخامس من عمرها متوفاة  بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضها علي الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اكتشاف "م ن" 49 سنة سيدة متوفاة في ظروف غامضة بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطورات الحادث .


ويكثف ضباط الشرطة بقسم شرطة ثان المحلة من جهودها للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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