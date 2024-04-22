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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لما كسبت المحلة وإنبي خدت بطولة يعني.. الغندور يفتح النار على الأهلي

صدى البلد

هاجم الإعلامي خالد الغندور بعض جمهور الأهلي  بعد انتقاداتهم لاحتفالات فريق الزمالك بعد الفوز علي الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز.

 

وقال الغندور عبر لايف عبر حسابه بموقع فيسبوك: الناس اللي زعلانه و بتقول شيكابالا نزل ياخد اللقطة بعد فوز الزمالك علي الاهلي في الدوري فيها ايه ما فريقه كسب .

 

و تابع الغندور :ايه الفرحة الرهيبة الي فرحها الاهلي بعد الفوز علي انبي ، ماهو ماتش في الدوري برضه، هو انت لما كسبت المحلة و انبي خدت بطولة.

 

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

الاعلامي خالد الغندور الزمالك و الاهلي مباراة القمة أخبار الدوري الممتاز

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