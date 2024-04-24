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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بعد فوزه بجائزة الأفق الذهبي.. «وداعًا جوليا» للمخرج محمد كردفاني يعرض بسينمات الأردن

صدى البلد

يُطرح الفيلم السوداني وداعًا جوليا، للمخرج محمد كردفاني، تجاريًا، في دور العرض الأردنية، غدا الخميس 25 أبريل 2024، في كل من “سينما تاج، سينما جراند سيتي مول، سينما برايم بركة، سينما الرينبو”.

وفاز الفيلم السوداني وداعًا جوليا، الآن، بـ«جائزة الأفق الذهبي» في مهرجان هوليوود للفيلم العربي بكاليفورنيا، بعد تألقه في عرض افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

فيلم وداعًا جوليا، سجل مسيرة مبهرة في المهرجانات العالمية ودور العرض السينمائية في مصر والسعودية، حيث حظي بنجاح لا مثيل له في تاريخ السينما السودانية، وسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري؛ ما يجعله فيلمًا جديرا بالمشاهدة، ومدخلًا مهمًا لفهم التطورات السياسية في السودان.

بدأت مسيرة الفيلم بالعرض العالمي الأول له في مايو 2023 في مهرجان كان السينمائي، ضمن قسم “نظرة ما”، حيث فاز بجائزة الحرية، ثم انطلق بعدها في مسيرة طويلة حصد خلالها 28 جائزة دولية، منها 8 جوائز جمهور، آخرها جائزة الجمهور التي حصل عليها من مهرجان إيبيزا للسينما المستقلة بإسبانيا، وجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور) من مهرجان الجونة السينمائي بمصر.

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كما عُرض مؤخرًا في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية، منها: مهرجان بغداد السينمائي، مهرجان دبلن السينمائي الدولي، وعرض هيبدن بريدج في المملكة المتحدة.

وتدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب “منى”، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها “أكرم”، في مقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته “جوليا” التي تبحث عنه، كـ"خادمة" في منزلها، لمساعدتها؛ سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني، الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة إيمان يوسف، سيران رياك، نزار جمعة، قير دويني، ومن تصوير بيير دي فيليرز، ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد، وتصميم أزياء محمد المر.

فيلم وداعًا جوليا، من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء، ويشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.

محمد كردفاني صانع أفلام سوداني، حاز فيلمه القصير نيركوك على جائزة الفيل الأسود لأفضل فيلم سوداني عام 2017، وجائزة شبكة ناس لأفضل فيلم عربي في أيام قرطاج السينمائية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. 

وعُرض فيلمه القصير “سجن الكجر” خلال أحداث الثورة السودانية في ساحة الاعتصام التي ضمت آلاف المتظاهرين. في العام ٢٠٢١ أسس ستديوهات كلزيوم للإنتاج بالخرطوم.

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