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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض فيلم "مصنوع للجمال… يستخدم للقبح" بمهرجان أفلام السعودية

صدى البلد

يشهد الفيلم البحريني القصير مصنوع للجمال… يستخدم للقبح للمخرج جعفر محمد البقالي عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة بمهرجان أفلام السعودية (2-9 مايو) وهو أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

الفيلم من إخراج ومونتاج جعفر محمد البقالي، ويشاركه في التأليف والإنتاج حسين جعفر حبيب، وبطولة مبارك خميس زايد وإيدما يوسف شاهين، ومدير تصوير زهيب لطيف، وموسيقى فهد السيار. وتدور قصته حول لقاء جندي لأول مرة بابنته في مقصورته، بعد أن تم سجنه لمدة 28 عامًا في المنفى، وهو على وشك الانتحار.

جعفر محمد البقالي هو كاتب ومخرج سينمائي بحريني حائز على العديد من الجوائز السينمائية في البحرين وتونس وهولاندا والهند والعراق والإمارات عن فيلم الحاكم الذي تم انتاجه عام ٢٠٢٠.
 

 

أفلام السعودية العراق والإمارات الدورة العاشرة الملك عبدالعزيز هيئة الأفلام بمهرجان أفلام السعودية

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