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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين|هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع «صيدلة القاهرة»

صدى البلد

وقعت هيئة الدواء المصرية بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة – جامعة القاهرة؛ وذلك في مجال التدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني، وذلك على هامش المشاركة بالملتقى التوظيفي السابع عشر، الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في الفترة من ٢٤ - ٢٥ من أبريل الجاري، تحت عنوان "نحو الثورة الصناعية الخامسة"، تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يستهدف الملتقي تعظيم الاستفادة من البرامج والانشطة الجامعية المختلفة انطلاقا من دور كلية الصيدلة في التعليم الصيدلي بمصر ومحيطها الإقليمي.

‏‎وقع بروتوكول التعاون من الجانبين، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة غادة عبد الباري، عميد كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.

‏‎جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الحثيثة التي تهدف إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للعاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتحقيق ميزة تنافسية للخريج المصري من خلال تقديم تدريب ميداني للطلاب وطلبة الدراسات العليا في مجالات التصنيع الدوائي والعلوم الصيدلية؛ و امداد المجتمع بخريجين مؤهلين لسوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار للارتقاء بالمنظومة الصحية.

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