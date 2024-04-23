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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المستلزمات الطبية تناقش ملفات اقتصادية ومجتمعية.. وتستعد لاحتفالية الـ 35 عاما على إنشائها

صدى البلد

عقدت شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الملفات التي تهم قطاعها علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وتعددت الموضوعات المطروحة علي مائدة مجلس إدارة الشُعبة.

وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشُعبة علي أهمية التنسيق مع مع كافة الجهات المعنية منها هيئة الدواء وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسئوليها لمناقشة الموضوعات المشتركة خاصة إن هذا القطاع له أهمية خاصة علي المستويين المجتمعي والاقتصادي ويتطلب مناقشة أي موضوعات تخصه مع الشُعبة من أجل تحقيق المصلحة العامة، من خلال تكامل الأدوار.

وقال "عبده" إنه من الملفات المهمة قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يتطلب عقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المجلس الأعلى للأجور لمناقشة كافة الآراء والمقترحات ، خاصة إننا نرغب في أن يعيش كافة العاملين في مستوي جيد من خلال زيادة المرتبات وهو ما يحتاج التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومراعاة كل الآراء والمقترحات ومناقشتها بشكل يراعي كافة الأبعاد لتحقيق المصحة العامة.

وتابع "عبده" خلال اجتماع الشُعبة: من أهم الموضوعات التي نحتاج التعاون والتكاتف بها هي وضع مقترحات وآراء لحماية سوق المستلزمات الطبية من أجل "حماية المواطن - حماية هذه المهنة" بالوقوف ضد أي أعمال تسيئ للمهنة  بالتعاون مع جهات الدولة المعنية المختلفة، وتناول رئيس شُعبة المستلزمات الطبية الدور المجتمعي للشُعبة الذي زاد وتنوع في مناطق متعددة حيث وصلت الجمعيات الخيرية التي تم إنشاؤها إلى 14 جمعية خيرية ترعي الأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل وتلبي متطلباتهم الحياتية، واستمرارًا لدور الشُعبة المجتمعي هناك جمعية خيرية جديدة دخلت حيز التنفيذ فعليًا بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة بمساهمة عدد من التجار في هذا القطاع، ويتم حاليًا الترتيب لإنشاء جمعية خيرية جديدة بمنطقة شبرا بالقاهرة لتلبية متطلبات أهالي هذه المنطقة من محدودي الدخل ونسعي دائما إلى زيادة الدور المجتمعي لمنتسبي الشُعبة قائلا " أي عضو بالشُعبة أو تاجر يساهم بمبلغ بهذه الجمعيات ربنا يعوضه أضعاف مضاعفة لأنه يتاجر مع الله وهذه هي التجارة الرابحة".


واختتم "عبده" اجتماع الشُعبة بأنه يتم الترتيب لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور 35 عاما علي إنشاء الشُعبة التي تنوع دورها علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي حيث تم انشاؤها عام 1989، وتتضمن هذه الاحتفالية تكريم كثيرًا من الرموز والشخصيات التي كان لها دور في دعم الشُعبة منذ إنشاؤها حتي الان.

إسماعيل عبده المستلزمات الطبية المستلزمات تجارية هيئة الدواء جهات الدولة جمعية خيرية حماية المواطن

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