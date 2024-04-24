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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن لمدة 3 سنوات لسرقتهما شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة "شطة" وسلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية  رقم 33650 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3332 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رمضان ج م"،31 سنة، عامل، ومقيم عزبة رستم ثان شبرا ، و"هايدى م ك"، 22 سنة، طالبة، مقيمة بالخيال النزهة القاهرة، في يوم 12/12/2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة شرعا في سرقة أحمد محمد عبد الامام محمد، كرهاً عنه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفا المجني عليه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بالطريق العام ليلا طالبين إيصالهما لمبتغاهما، واستدرجاه لمكان قصي عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى باغته الأول بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، واستتبعه بسلاح أبيض  استلمه من الثانية محدثين إصابته بأنحاء جسده فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته للاستيلاء علي الدراجة النارية قيادته
وكشف أمر الإحالة، أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه وضبط المتهمين متلبسين بجريمتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أنهما أحرزا سلاح ابيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (  مادة حارقة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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