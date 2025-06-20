الأنبا باسيليوس يتابع فعاليات مؤتمر إعداد القادة التكويني للخدمة المريمية بسمالوط

تابع اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر إعداد القادة التكويني للخدمة المريمية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "نقوم ونبني"، في الفترة من التاسع عشر، وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بإشراف وتنظيم مسؤولي الخدمة المريمية بالإيبارشية، بقيادة القمص بطرس يعقوب، بمشاركة أعضاء الفرق المريمية، من مختلف كنائس الإيبارشيّة.

ألقى الأب المطران كلمة روحية تشجيعية للحاضرين بعنوان "الجندي المريمي يشتعل ولا يحترق"، كما يتضمن المؤتمر أيضًا العديد من الفقرات الروحية، والمحاضرات التكوينية.