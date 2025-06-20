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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القمح والمحاصيل الزيتية | زيادة تبادل السلع الزراعية بين مصر وصربيا .. تفاصيل

وزير الزراعة الصربي
وزير الزراعة الصربي
شيماء مجدي

تفقد "دراجن جلاموتيتشين"، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربي، بعض التجارب والمشروعات الزراعية المتميزة التابعة للقطاع الخاص، في سبيل الاستفادة من تلك التجارب، والاطلاع على التقنيات الزراعية المصرية.


يأتي ذلك استجابة لدعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي له، خلال لقائهما أمس، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في مجالات الزراعة والغابات وإدارة الموارد المائية.

ورافق الوزير الصربي خلال الزيارة: الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وشملت الجولة زيارة إحدى الكيانات الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي المتنوع، حديث تم استعراض أنشطة الشركة، وخاصة في مجال انتاج وتصدير الحاصلات البستانية مثل العنب والبلوبيري، بالإضافة إلى تطبيقات الزراعة الذكية والمستدامة.


كما تفقد أيضا محطات الفرز والتعبئة الحديثة الخاصة بمزارع الشركة، حيث اطلع على منظومة ما بعد الحصاد التي تعتمد على أعلى معايير الجودة والتقنيات الحديثة لضمان جاهزية المنتجات البستانية للتصدير، بما يلبي متطلبات الأسواق المحليه الدولية.

وتفقد الوزير الصربي أيضا، واحدة من الشركات الكبرى العاملة في مجال انتاج المعدات الزراعية الحديثة في مصر وأفريقيا، حيث اطلع على أحدث المعدات الزراعية والتقنيات المستخدمة في تحسين كفاءة العمل الزراعي، حيث أعرب عن رغبته في أن تشمل فرص التعاون المشترك مجال نقل التكنولوجيا الزراعية بين البلدين.

وأكد "جلاموتيتشين" أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع مصر في مجال الزراعة، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع، وإلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

وأعرب مسئولو الكيانات الزراعية، عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة، مؤكدين التزامهم بدعم جهود الدولة في الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة.

وتفقد وزير الزراعة الصربي أيضا، مركز البحوث الزراعية بالجيزة،  حيث تم استعراض عرض تقديمي بأنشطة المركز، وهيكله التنظيمي، وجهوده المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى زيارة المعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، حيث تم الاطلاع على أنشطتهما.

والجدير بالذكر انه خلال اللقاء الثنائي الذى جمع بين علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الصربي، تم الاتفاق علي اعداد مسوده لمذكرة تفاهم تتضمن الانشطة والمجالات التى تعمل علي زيادة تبادل السلع الزراعية بين البلدين وخاصة القمح والمحاصيل الزيتية ليتم توقيعها خلال الشهور القليلة المقبلة والتى تهدف الي  تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الزراعي نحو شراكة حقيقية تقوم على التبادل المعرفي والاستثماري.

تأتي هذه الزيارة ضمن الزيارة الرسميه التى يقوم بها رئيس الوزراء الصربي "جورو ماتسوتت "وعدد من الوزراء خلال الاسبوع الجارى

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