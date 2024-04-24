شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء: حب الوطن لا يحتاج إلى مكافأة| فيديو

قال الشيخ سلامة سالم سالمان شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء، إنه يتم الإحتفال بالعام 42 من رفع العلم المصري على رفح المصرية، مؤكداً أن أبناء سيناء حافظوا على أرضهم.

91 علامة من رفح شمالاً وحتى طابا جنوباً



وأضاف "سالمان" خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك علامات حدودية، و هم 91 علامة من رفح شمالاً وحتى طابا جنوباً ، وقام أبناء سيناء بالحفاظ على تلك الحدود.



وتابع شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء، قائلاً:" أي علامة يتم نزعها ،يتم إستردادها بمعرفة أبناء القبائل، و لن نسمح بتجاوز أي دولة على حدودنا"

وأستكمل الشيخ سلامة سالم سالمان شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء، قائلاً :" حب الوطن لا يحتاج إلى مكافأة ، و لكن حب الوطن في الصدور و القلوب"