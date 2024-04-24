عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء: حب الوطن لا يحتاج إلى مكافأة| فيديو

الشيخ سلامة سالم
الشيخ سلامة سالم سالمان شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء

قال الشيخ سلامة سالم سالمان شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء، إنه يتم الإحتفال بالعام 42 من رفع العلم المصري  على رفح المصرية، مؤكداً أن أبناء سيناء حافظوا على أرضهم.

 91 علامة من رفح شمالاً وحتى طابا جنوباً


وأضاف "سالمان" خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك علامات حدودية، و هم 91 علامة من رفح شمالاً وحتى طابا جنوباً ، وقام أبناء سيناء بالحفاظ على تلك الحدود.


وتابع شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء، قائلاً:" أي علامة يتم نزعها ،يتم إستردادها بمعرفة أبناء القبائل، و لن نسمح بتجاوز أي دولة على حدودنا"

وأستكمل الشيخ سلامة سالم سالمان شيخ قبيلة الدواغرة بسيناء، قائلاً :" حب الوطن لا يحتاج إلى مكافأة ، و لكن حب الوطن في الصدور و القلوب"

سيناء قبيلة الدواغرة أبناء سيناء رفح القبائل الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

ترشيحاتنا

عبدالله جهامة: أبناء سيناء قدموا 750 شهيدا في المواجهات مع الإرهاب

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

بعد توديع أبطال آسيا.. الهلال السعودي يعلن إصابة سالم الدوسري

«عملته من وراه».. غادة إبراهيم: جوزي طلقني بسبب مشهد في فيلم الإمبراطور

البابا تواضروس الثاني يعلن توقف اجتماع الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ