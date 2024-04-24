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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربوه بالأحذية.. هروب بن غفير بعد هجوم المتظاهرين في تل أبيب| شاهد

ضرب بن غفير بالأحذية
ضرب بن غفير بالأحذية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يُظهر هروب إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي؛ بعد ضربه بالأحذية من قبل المتظاهرين.

ضرب بن غفير بالأحذية 

وتجمع المتظاهرون في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، للاحتجاج والمُطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى صفقة مع فصائل المقاومة فى قطاع غزة، يتحرر بموجبها الأسرى الإسرائيليين.

وتظاهر مئات المستوطنين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين.

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 تشكيل مجموعات مدنية مسلحة 

وفي وقت سابق، دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باتجاه تشكيل مجموعات مدنية مسلحة تابعة للجاليات اليهودية في الخارج، لمواجهة الحراك المناهض للاحتلال في الولايات المتحدة وأوروبا.

بن غفير نتنياهو قطاع غزة المستوطنين فصائل المقاومة

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