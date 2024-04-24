ضربوه بالأحذية.. هروب بن غفير بعد هجوم المتظاهرين في تل أبيب| شاهد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يُظهر هروب إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي؛ بعد ضربه بالأحذية من قبل المتظاهرين.

ضرب بن غفير بالأحذية

وتجمع المتظاهرون في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، للاحتجاج والمُطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى صفقة مع فصائل المقاومة فى قطاع غزة، يتحرر بموجبها الأسرى الإسرائيليين.

وتظاهر مئات المستوطنين أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين.

تشكيل مجموعات مدنية مسلحة

وفي وقت سابق، دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باتجاه تشكيل مجموعات مدنية مسلحة تابعة للجاليات اليهودية في الخارج، لمواجهة الحراك المناهض للاحتلال في الولايات المتحدة وأوروبا.