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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال سياحي كبير على منطقة "سوهو سكوير" السياحية بشرم الشيخ

صدى البلد


تشهد مدينة شرم الشيخ انتعاشة سياحية كبيرة مع بدء الموسم الصيفي للسياحة الاوربيه من مختلف دول اوربا وذلك لتنوع المنتج السياحي من غوص لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة ورحلات بحرية و سفاري وحفلات الجبل والعشاء البدوي علاوة علي توفر السياحة الدينية من مساجد وكنائس ذات طبيعية معمارية فريدة .
وقد شهدت منطقة " سوهو سكوير "  اقبال سياحي كبير من مختلف الجنسيات في تلك والتي اصبحت تشبه الشانزليزيه في فرنسا لما فيها من مناطق ترفيهيه ومطاعم متنوعة علي الطراز الاوروبي والشرقي .
وقال احمد بدوي الخبير السياحي الدولي ان اقبال كبير من سياح اوربا علي مدينة شرم الشيخ نتيجة الطقس الرائع والطبيعة الخلابة حيث يوجد بها محميات طبيعية رائعة الجمال مثل محمية راس محمد ثاني افضل محمية بحرية علي مستوي العالم وكذلك محمية نبق التي يوجد بها بحيرات المانجروف ومناطق غوص فريدة .
واضاف احمد عاطف سائح  ايطالي من اصل مصري أن السياح الإيطاليين يفضلون إن يقضوا إجازاتهم في شرم الشيخ ويعتبرونها المنتجع السياحي الافضل لهم لقرب المسافة والطقس الرائع  في شواطئ شرم الشيخ .
ويضم شارع " سوهو سكوير " عدد كبير من المطاعم والمحلات والاماكن الترفيهية من صالات تزحلق علي الجليد وبولينج ونافورة مائية راقصة علي انغام الموسيقي  علاوة علي كرنفال وعروض فنيه لفرق الترفيهية للمنتجعات السياحية .
 

سوهو سكوير

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جنوب سيناء شرم الشيخ سوهو سكوير الموسم الصيفي اقبال

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