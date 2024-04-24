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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فلسطين والانتخابات الأمريكية.. تحولات في التوجهات والتأثيرات

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

 

استعرض الإعلامي عمرو خليل، تأثير الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في سباق الاتخابات الرئاسية الأمريكية.


وقال "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.. متواصل على كافة الأصعدة، سواء بالسلاح أو في المنظمات الأممية.. لكن هل سيكون هذا الدعم تأثير في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل".

وأضاف: " الفيتو الأمريكي يقف عائقا أمام محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينين المستمرة منذ 7 أشهر ، فيما لم يتوقف الدعم الأمريكي بالسلاح، والذي كان أخرها صفقة بقيمة 18 مليار دولار تشمل ذخيرة ودبابات وقذائف ومركبات عسكرية، وهي الصفقة الأكبر بين البلدين".

وتابع: "الدعم الأمريكي في ظل العدوان على غزة، أصبح نقطة ضعف بارزة للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث دفعت 40 ألف من أعضاء الحزب الديمقراطي للتصويت ببطاقات بيضاء في الانتخابات التمهيدية".

وأوضح: "وأدى موقف بايدن الداعم بشدة لإسرائيل إلى انقسامات داخل قاعدة الحزب الديمقراطي في أمريكا، خاصة لدى الناخبين الشباب، والأمريكيين من أصل أفريقي، واللاتينيين، والعرب".

وواصل: "استطلاعات الرأي الأمريكية تشير إلى أن جيل Z يتعاطف مع فلسطين أكثر من إسرائيل وهو أكثر ميلاً للمشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية".

وأكمل: "وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، سيكون هناك 40 مليون ناخب من الجيل Z  (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً) مؤهلين للتصويت وهو ما يجعلهم كتلة فاعلة مرجحة في الانتخابات المقبلة، كما ستكون أصوت المسلمين في الانتخابات الأمريكية المقبلة مؤثراً لوجودهم القوي بولاية ميشيجان المتأرجحة والتي حسمت فوز بايدن في الانتخابات الماضية".

وواصل: "ولأول مرة منذ عام 1966 أصبح في الولايات المتحدة عدد العرب الجمهوريين أكثر من العرب الديمقراطيين، ما يزيد احتمالات تصويتهم لصالح ترامب على حساب بايدن".

وأكمل: "هذه المؤشرات تزعج الديمقراطيين إزاء شكل الانتخابات لأن القضية الفلسطينية، وتحديداً الحرب على غزة، باتت أقرب من أن تكون "مسألة انتخابية" حاسمة في المنافسة على رئاسة الدولة الأكبر في العالم".
 

الاعلامي عمرو خليل الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة الاتخابات الرئاسية الأمريكية الدعم الأمريكي

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