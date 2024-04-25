الهلال الأحمر المصري: نجحنا في تشغيل مطار عسكري لاستقبال المساعدات الإنسانية

تحدث لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، عن تجهيز مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية، قائلا: مصر نجحت في تشغيل مطار عسكري لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية إلى معبر رفح.





وأضاف لطفي غيث، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، حركة مطار العريش تستوعب المساعدات الدولية الجوية واستقبال الوفود والجاهزية لإجلاء المصابين وذويهم.



وأكمل: تجهيز المطار العسكري يختلف عن إعداد المطار المدني لاستقبال المساعدات الدولية، كما تم تجهيز صالة للمسافرين عبر مطار العريش ووحدة للجوازات.



وأوضح أنه تم تخصيص جزء من مطار العريش العسكري ليكون به منشآت سريعة التركيب لخدمة القادمين والمغادرين، مشيرا إلى تجهيز مجموعة من المكاتب تتناسب درجات الحرارة العالية لتقديم الخدمات لمقدمي الخدمة في مطار العريش.



وشدد على أن الهلال الأحمر المصري هو المسئول عن تقديم المساعدات والتنسيق مع نظيره الفلسطيني، متابعا: الخبرة الكاملة وأطقم لوجستية جاهزة ديم الخدمات بكفاءة عالية.