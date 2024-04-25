حنان مطاوع لصدى البلد عن أشرف عبد الغفور: شعرت معه بالأبوة

حرصت الفنانة حنان مطاوع على حضور حفل تكريم اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي أقيم مساء امس فى المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وجاء ذلك برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وحضور ابنته ريهام عبد الغفور، فضلًا عن حضور كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: الفنان أشرف زكي، الفنان خالد جلال، الفنان لطفي لبيب، الفنان محمد رياض، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان أحمد سلامة، والأب بطرس دانيال وآخرين.



استطردت الفنانة حنان مطاوع لصدى البلد عن كواليس عملها مع أشرف عبد الغفور قائلة إنها شعرت معه بالأبوة والحب الكبيرين.

وأضافت حنان مطاوع أنه علمها الطاقة الإيجابية والتسامح والالتزام فى العمل الفني، مضيفة أنه والد صديقتها المقربة الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي غرس بها التفاني والحب مع كل من يتعامل معها.

مسلسل صوت وصورة، كان آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، وحقق العمل رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل صوت وصورة بطولة عدد من نجوم الفن منهم: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.

وكشفت الفنانة حنان مطاوع لصدي البلد عن كواليس بعض الأعمال التي جماعتها بالفنان الراحل أشرف عبد الغفور مشيرة إلى أنها شاركت معه فى بطولة مسلسل "بنت القبائل" والذى جعلها تقترب منه على المستوي الإنساني قبل المهني.



جدير بالذكر، أن المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، احتفل أمس بتكريم اسم الراحل اشرف عبد الغفور بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أشرف زكي، وخالد جلال، ولطفي لبيب، ومحمد رياض، وسميرة عبد العزيز، وأحمد سلامة، والأب بطرس دانيال ، مديحة حمدي ، عفاف شعيب وآخرين.

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