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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منشطات وليلة حمراء..الطبيب الشرعي يفجر مفاجآت في مقـ.تل طبيب التجمع الخامس.. فيديو

صدى البلد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  في محاكمة المتهمين بقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، إلي أقوال الطبيب الشرعي.

 

 

وأثناء انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، سأل محامي المتهمين، الشاهد الأول وهو الطبيب الشرعي، عن ما ورد بالتقرير الطب الشرعي،  بأن المجني عليه كان متعاطي مواد منشطة، ليجيب الشاهد، لم يثبت في التقرير بأن المجتي عليه كان متعاطي أي منشط.

 

أكد الطبيب الشرعي، أمام المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد أن المتهمة الأولى منة الله تسببت في وفاة المجني عليه بالخنق مما تسبب في كسر فقرات الطبقة الهوائية وشدة بالقوة.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتـ.ـل اثنان من المتهمين المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

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بشأن تعاطي المنشطات.. مفاجأة مثيرة في تقرير الطبيب الشرعي بشأن طبيب التجمع الخامس

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أقوال الطبيب الشرعي| مفاجأة مدوية بشأن المتهمة الأولى في مقتـ.ـل طبيب التجمع

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ليلة حمراء مقـ تل طبيب التجمع الخامس الطبيب الشرعى منشطات وليلة حمراء محكمة جنايات القاهرة

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