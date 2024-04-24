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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بشأن تعاطي المنشطات.. مفاجأة مثيرة في تقرير الطبيب الشرعي بشأن طبيب التجمع الخامس

صدى البلد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  في محاكمة المتهمين بقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته إلى أقوال الطبيب الشرعي.

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وأثناء انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، سأل محامي المتهمين، الشاهد الأول وهو الطبيب الشرعي، عن ما ورد بالتقرير الطب الشرعي،  بأن المجني عليه كان متعاطي مواد منشطة، ليجيب الشاهد، لم يثبت في التقرير بأن المجتي عليه كان متعاطي أي منشط.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتـ.ـل اثنان من المتهمين المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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