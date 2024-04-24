عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطبيب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية أمام المحكمة في قضية مـ.قتل طبيب التجمع

صدى البلد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  في محاكمة المتهمين بقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، الي اقوال الطبيب الشرعي.

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق

وأكد الطبيب الشرعي، أمام المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد والتي انعقدت في غرفة المداولة،   إن الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المتوفي تبين بأنه تم خنقة من خلال المتهمة الأولي، وذلك بواسطة شال تم لفة حول عنقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتـ.ـل اثنان من المتهمين المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

تأييد حبس يحيي حسين سنة مع الإيقاف لنشره أخبارًا كاذبة| تفاصيل

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بإطلاق النار على سائق في السلام

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق

علاقة مُحرّمة.. نظر قضية اتهام 4 أشخاص بقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته

غلق شوارع هامة في مدينة نصر.. اعرف البديل

3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

ضحية عامل الدليفرى.. الصور الأولى للحظة العثور على جثـ ـة طفلة مدينة نصر

إلغاء قرار الصحة بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضي في المستشفيات

قرار حاسم من محمد رمضان بخصوص جعفر العمدة 2

بالطائرات والمدفعية.. جيش الاحتلال يعلن استهداف 40 هدفا لحزب الله في لبنان

الطبيب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية أمام المحكمة في قضية مـ.قتل طبيب التجمع

لليوم الثاني.. مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» تنشر المحبة في الكاتدرائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ