يستخدمه لاعبو الكرة.. أغرب بديل للتدخين ومخاطره

تصدر منتج السنوس اهتمامات نشطاء السوشيال ميديا فى الساعات الماضية، بعدما ظهر مع لاعب كرة القدم الشهير أشرف بن شرقي.

ويعد منتج السنوس هو أحد البدائل التى تستخدم بين من يرغبون فى الإقلاع عن التدخين ويتم تناوله بطريقة مختلفة تماما عن السجائر التقليدية والالكترونية .. فما هو السنوس؟ وكيف يتم تناوله؟ وما تأثيره على الصحة؟

ووفقا لما جاء فى موقع UK Addiction treatment center

نكشف لكم أهم المعلومات عن السنوس أو السعوط بديل التدخين.

السنوس أو السعوط منتج تبغ خالٍ من الدخان، أصله سويدي ويُعبأ عادةً في أكياس صغيرة، يضعها المستخدمون بين لثتهم وشفتهم العليا، مما يُطلق النيكوتين مباشرةً في مجرى الدم مباشرة ويتسبب فى احداث تأثير فوري فى المخ.

ويتميز السنوس بأنه خالٍ تمامًا من الدخان، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالنشوة التي يشتهونها من النيكوتين دون رائحة أو بقايا تدخين السجائر المعتادة، كما أنه يحد من تأثير التدخين السلبي على المدخنين.