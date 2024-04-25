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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض العقود الآجلة للأسهم بعد نتائج قوية للشركات الأميركية

صدى البلد

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ، بعد أن أعلنت شركة Meta Platforms العملاقة للتكنولوجيا عن أحدث نتائجها الفصلية. ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 99 نقطة أو 0.26%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 1.15%.

انخفضت أسهم Meta Platforms بنسبة 15% في التعاملات الممتدة بعد أن أصدر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي توجيهات بشأن إيرادات الربع الثاني كانت أخف من المتوقع. انخفضت شركة International Business Machines (IBM) بنسبة 8% بعد أن فقدت التقديرات المتفق عليها لإيرادات الربع الأول.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب يوم مختلط لسوق الأسهم، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى الضغط الهبوطي على الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02%، في حين أضاف مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.1%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.11%.

سوف يترقب المتداولون قراءة الربع الأول للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 2.4%. مطالبات البطالة الأسبوعية مستحقة أيضًا.

سيتم إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويدعو الاقتصاديون إلى زيادة شهرية بنسبة 0.3% وقفزة بنسبة 2.6% عن العام السابق.

ستحدد نقاط البيانات هذه مسار البنك المركزي للأمام فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة. يشير تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التخفيض الأول قد يتم في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

ومع ذلك، تعتقد أناستاسيا أموروسو، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في iCapital، أن الأرباح تبدو قوية بما يكفي لمواصلة تعزيز الأسهم.

وقالت  لشبكة CNBC، "حتى لو ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا، أعتقد أن هذا قد يكون بيئة داعمة للأسهم".

 "لقد تحسنت بالفعل توقعات العائدات للمستثمرين منذ بداية أبريل".

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