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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اكتشف حقيقة تريند قشر الموز بديل حقن البوتوكس

هل قشر الموز بديل
هل قشر الموز بديل لحقن البوتوكس؟

أثارت خبيرة تجميل من نيويورك تدعى "كاتي جين هيوز"، ضجة، وذلك بعدما قامت بنشر مقطع فيديو عبر “تيك توك”، تؤكد فيه إمكانية استخدام قشور الموز على البشرة كبديل طبيعي لحقن البوتوكس المضادة للشيخوخة.

وقامت كاتي بوضع قشور الموز على وجهها، لجعل بشرتها أكثر نعومة، ومسامها أكثر إحكاما، وقالت إنها ستجرب هذا بكثرة نظراً لفوائده، ومن هنا بدأ الجميع يبحث عن هذا المقطع وأصبح تريند.

فى هذا الإطار، هل قشر الموز ليس بديلاً فعالًا لحقن البوتوكس؟

 حقن البوتوكس (Botulinum Toxin) هو إجراء طبي يستخدم لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة عن طريق تخليل عضلات الوجه.

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هل قشر الموز بديل لحقن البوتوكس؟

هل قشر الموز بديل لحقن البوتوكس؟

وفقا لما نشره موقع “هيلثي”، يعمل البوتوكس عن طريق تقليل تقلص عضلات الوجه المسئولة عن التجاعيد، ما يؤدي إلى تنعيم البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

أما قشر الموز، فلا يحتوي على أي مكونات نشطة تشبه عمل البوتوكس.

قد يحتوي قشر الموز على بعض المغذيات والفيتامينات التي قد تكون مفيدة للبشرة عند استخدامها في منتجات العناية بالبشرة، مثل القناع الطبيعي المصنوع من قشر الموز، ومع ذلك، فإن تأثيره على تقليل التجاعيد أو العمل كبديل لحقن البوتوكس غير مثبت علمياً.

إذا كنت ترغب في الحصول على تأثير مماثل لحقن البوتوكس دون اللجوء إلى الإجراء الطبي، يمكنك استشارة خبير تجميل محترف للحصول على خيارات أخرى غير الجراحية المتاحة، مثل حقن الملء أو استخدام منتجات العناية بالبشرة المثبتة علمياً لتحسين مظهر التجاعيد.

الموز قشر الموز البوتوكس حقن البوتوكس عضلات الوجه عضلات الوجه المسؤولة عن التجاعيد ​​​​​​​health

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