عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه جاء رجل لذي النون المصري فقال : "ادع الله لي . فقال : إن كنت قد أُيدت في علم الغيب بصدق التوحيد، فكم من دعوةٍ مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا يُنقذ الغرقى".

معنى هذا النص هو تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) أن الأمر كله لله خلقاً ولله بقاءً؛ فالله سبحانه وتعالى قد أنشأنا من العدم وبقاؤنا أيضاً قائمٌ به، وهذه من أهم النقاط التي لا يفهمها كثيرٌ من الناس فتختلط عليهم عبارات أهل الله ، نحن الآن لسنا قائمين بذاتنا بل إننا نقوم به سبحانه وتعالى يعني هناك مدد من الله مستمر فلو أوكلنا لأنفسنا طرفة عين لفنينا وليس نموت، نموت فالجسد يخرج منه الروح، والجسد باقي نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ،فأنت هكذا لم تفنى أنت لا تزال مستمر ولكن انتقلت من حالٍ إلى حال أو من حياةٍ إلى موت، لكن الله لو قطع عنك إمداد الاستمرار تفنى مثل التليفزيون عندما تغلقه تختفي الصورة ، الأكوان كلها لو سحب الله منها مدد الاستمرار لفنيت، إذن فهي تحتاج إليه سبحانه كل لحظة فنحن لسنا قائمين بذاتنا هذه عقيدة الإسلام ، ونخالف بذلك عقائد أخرى تقول: أنه إذا كان هناك إله فقد خلقنا فقط وانتهى ونحن مستمرين بأنفسنا ، ولكننا لسنا مستمرين بأنفسنا ولا يمكن أن نقوم بذاتنا.

فإذا فهم الإنسان هذا غالباً يخشع لله، غالباً لا تصدر منه معصية، غالباً لو فهم هذه النقطة أنه سوف يفنى إذا قطع الله منه استمرار البقاء وأنه سيختفي سيفنى ؛فإنه يكون على ذكرٍ دائمٍ لله ، فهذا التصور وهذه العقيدة وهذا الإدراك يساعد على أن تعيش في ذكر الله {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} ، {وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} ، «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله» ، {وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ} .

فـ (الحمد لله حمداً يكافئ نعمه أو يقابل نعمه ويكافئ مزيده) يكافئ مزيده يعني حمد ممتد بعد الحمد يعني يزداد، لماذا؟ لأنك دائماً في حالة تقصيرٍ مع ربك حيث إنه هو الذي منَّ عليك بالطاعة.

إذن هذه العقيدة تؤدي إلى التواضع لله، وتؤدي إلى حب الله ،فهو سبحانه المنعم الذي يستحق الشكر «يا عائشة أفلا أكون عبداً شكورا» حتى لو أنه غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يشكر، شعور بالخشوع والخبوت والمنة لله سبحانه وتعالى ، كل هذه الشعورات هي علاج للقلب .

فنستفيد من هذا إننا لا نتعجل في قراءة عبارات الناس من أهل الله، وأن نحملها أحسن المحامل، وأن نُولد منها ما يجعلنا نسير في طريق الله سبحانه وتعالى سيراً حثيثاً مستمراً، وأن نجعلها دائماً كلمات تخرج من قلوبٍ نقية وتصل إلى قلوبٍ نقية، ولكن لَي الكلام والانحراف بها عن المقصود هو الذي أدى ببعض أدعياء التصوف إلى الانحراف والانجراف ، إفراط وتفريط جاء من سوء فهم ومن سوء طوية بحيث إنني أقرأ العبارة أجدها جميلة إذا أردت أن تكون كذلك، والعبارة تكون سيئة إذا قرأتها بطويةٍ سيئة تريد انتقادها والرد عليها والتصيد لها وكذا إلى آخره مع نوعٍ من أنواع الجهالة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة|فيديو

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أبريل 2024

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

قيادي في حماس: إسرائيل لم تدمر سوى 20% من قدرات الحركة بغزة

أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 25 إبريل 2024

من أمام معبر رفح البري| أحمد موسى يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد تحرير سيناء

مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء|ومشروعات كبرى بمجال الموارد المائية والري لتنمية أرض الفيروز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

ستقضي عليه نهائيا| مع انتشاره.. حيل للتخلص من الذباب في المنزل

نشرة المرأة والصحة|منى زكي تخطف الأنظار بفستان ملفت.. ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ