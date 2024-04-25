استمرار الدورات التدريبية وبرامج التهيئة للعاملين بالتأمين الصحى بالقليوبية

أطلق فرع القليوبية للتأمين الصحي سلسلة برامج تدريبية لهيئة التمريض الجدد، والتي تعقد للمرة الأولي ولليوم الثاني علي التوالي بقاعة تدريب مستشفى بنها النموذجي.



وحاضر في الدورات التدريبية فريق التدريب من الدكتورة مي محمد مسئولة الجودة، والدكتور إسلام هيبة مدير مكافحة العدوي.



وجاء التدريب باستخدام أساليب تدريب تعتمد علي توفير قدوة عملية للمتدربين من خلال عملهم، وإتاحة الفرص للتمريض الجدد لتنمية معرفتهم ومهاراتهم العلمية والعملية بالممارسات التمريضية واكسابهم المزيد من الخبرات والتدريب علي رأس العمل لتعزيز تطورهم التعليمي والمهني، وتزويدهم بالمفاهيم الحديثة، بما يتماشي مع الخطة الإستراتيجية لتدريب الفرق العاملة، كما تهدف سلسلة البرامج التدريبية إلي مساعدة الكوادر التمريضية حديثة التخرج وتقديم الدعم لهم للإنتقال من مرحلة الدراسة النظرية إلي الممارسة العملية في المستشفيات التابعة للفرع.



وبدوره أوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع أن سلسلة البرامج التدريبية والتأهيلية للتمريض الجدد تأتي في إطار حرص الفرع علي توفير تدريب مستمر لطواقم التمريض، بهدف رفع كفاءة وتنمية المهارات الفنية للتمريض الجدد بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمرضي.



وأشار إلى أن البرامج التدريبية تساعد التمريض الجدد للإنتقال بشكل ناجح إلي بيئة العمل العملية من خلال توفير برامج إعداد وتهيئة أفضل بما يمكنهم من تكوين توقعات أكثر واقعية لبيئة العمل، كما تتيح البرامج التدريبية لكوادر التمريض الجدد زيادة الرضا الوظيفي بالتعرف علي حقوقهم وواجباتهم، والاندماج في الوسط التمريضي بشكل أكبر لتقديم ممارسات آمنة وفعالة.



ووجه مدير الفرع إدارة التدريب بضرورة التوسع في البرامج العملية، والتدريب علي رأس العمل، واستحداث برامج تدريبية جديدة وتوفير التعليم المستمر، بما يتوافق مع احتياجات المتدربين ويتواكب مع كل ما هو جديد وحديث في المجال الصحي والتمريضي، لتقديم أفضل خدمات الرعاية التمريضية للمرضي بالمستشفيات.