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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول في ورطة.. غياب مرتقب لصلاح بسبب المنتخب .. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد يغيب عن سبع مباريات لفريقه خلال الموسم المقبل، بسبب مشاركته المحتملة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيخوض 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة إقامة البطولة القارية، بالإضافة إلى مباراة محتملة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يعني غياب صلاح عن 7 مواجهات في حال وصول الفراعنة إلى المباراة النهائية.

وتشمل قائمة المباريات التي قد يغيب عنها صلاح مواجهات قوية أمام: توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز يونايتد، فولهام، أرسنال، وبيرنلي، إضافة إلى مباراة الكأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الأسوأ يتمثل في غياب صلاح عن تلك المباريات جميعًا، بينما في حال خروج منتخب مصر من دور المجموعات – وهو أمر غير مرجح نظرًا لقوة الفريق وترشيحه للمنافسة على اللقب – فإن صلاح سيغيب فقط عن أول ثلاث مباريات.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تعديل موعدها لتفادي تعارضها مع بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في نفس الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين في الولايات الأمريكية. 

محمد صلاح ليفربول ديلي ميل منتخب مصر

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