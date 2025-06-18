صلاح ضد مرموش.. موعد المواجهة المصرية في قمة البريميرليج بين السيتي وليفربول

يستعد عشاق البريميرليج لموسم جديد ناري من المسابقة الأقوي والأشهر حول العالم حيث تتجه الأنظار للمواجهة المصرية القوية بين ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش.

ويحاول محمد صلاح نجم فريق ليفربول للحفاظ على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الذي حققه في الموسم الماضي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم السبت الموافق 8 نوفمبر على ملعب الاتحاد في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الأنفيلد يوم السبت 7 فبراير بين ليفربول ومانشستر سيتي.