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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تكشف حقيقة عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية، لافتة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا حالة من الاستقرار.


وأشارت الوزارة في بيان إلى حرص الدولة المصرية، على تدبير العملات اللازمة لمستوردي خامات وإضافات الأعلاف بما يكفي الاحتياجات، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، لافتة إلى أن هناك حملات مكثفة تشنها وزارة الزراعة بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة بيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها في السوق المحلي لمنع التخزين والحجب بغرض زيادة الأسعار، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة يتم رصدها.


وأوضح البيان أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف لمنع أي احتكار أو تخزين.


وخصصت الوزارة أرقام هواتف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 0220541463 - 0220541464، للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بتخزين أو حجب أي من الأعلاف أو خاماتها.


وشددت الوزارة على أن هناك استقرارًا ملحوظًا في أسعار اللحوم والدواجن والألبان، وكذلك الأسماك وبيض المائدة، مما يدل على توافر الأعلاف بما يكفي متطلبات السوق المحلي.

الزراعة الأعلاف الدواجن اللحوم لحوم

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