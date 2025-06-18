خالد الجندي: مقولة إن شاء الله عبادة ومعنى عميق يدل على اليقين والتوكل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحرص على قول "إن شاء الله" هو من أعظم صور استحضار الله- تعالى- في تفاصيل الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن ثوابها كبير؛ لأنها تعكس حضور القلب مع الله وتعلق القلب بمشيئته.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "إن شاء الله، مش مجرد لفظ، وإنما عبادة ومعنى عميق يدل على اليقين والتوكل، متابعا: "ربنا بيحب تحضره في كل حاجة: في المشوار، في الوعد، حتى لما حد يضايقك، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، دي عبادات بتقربك من الله".

وأوضح الجندي أن هذا الحضور القلبي هو الذي يجعل الإنسان مطمئنًا عند وقوع أي مكروه أو تأخر في الأمور، مضيفا: "لو حصل شيء لا يسرك، فاعلم أنه لصالحك، سيدي ابن عطاء الله بيقول: ما منع عنك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليرضيك، فثق أن في ثنايا المحنة منحة، وفي خفايا البلاء جزاء".

وتابع الجندي قائلا: "المذكور الوحيد اللي يحضر إذا ما ذُكر؛ هو الله.. واللي يذكر ربنا؛ ربنا يكون معاه.. فحضروا ربنا في كل لحظة.. ومش هتندموا أبداً".