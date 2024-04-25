تباين الأسهم في وول ستريت.. وتيسلا يرتفع بنسبة 12%

تباينت الأسهم في وول ستريت، حيث أدت المخاوف من أسعار الفائدة إلى إضعاف الحماس الناشئ عن صدور قائمة قوية من أرباح الشركات، كما عوضت أسعار سندات الخزانة المرتفعة الأرباح القوية. وأغلق مؤشر مؤشر S&P 500 بالقرب من خطه الثابت.

وحقق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 0.02%.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 42.77 نقطة أو 0.11%، فيما ارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.1%.

إلى ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.662%. وتقدم عائد السندات لأجل عامين 3.8 نقطة أساس إلى 4.943%.

وارتفع سهم شركة Tesla للسيارات الكهربائية بنسبة 12% بعد أن أعلنت الشركة عن توجهها المتجدد نحو نماذج السيارات الكهربائية "الأكثر بأسعار معقولة". ومع ذلك، فقد خالف اسم التكنولوجيا الضخمة والمفضل لدى مستثمري التجزئة التوقعات على كلا الخطين في الربع الأخير. تحولت بوينج إلى الانخفاض بعد ظهور نتائج الربع الأول في البداية.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الشركات حتى الآن تقديرات وول ستريت. أكثر من 25% من الأسماء المدرجة في مؤشر S&P 500 أعلنت عن أرباح حتى الآن. ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 79% توقعات الأرباح، حسبما تظهر بيانات FactSet.

في السياق، قال العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيل إير إنفستمنت أدفايزرز، تود مورغان: "أحد الأمور السلبية بالنسبة للأسهم هو الارتفاع بمقدار 70 نقطة أساس على مدار عشر سنوات منذ بداية العام حتى الآن، وهو أمر كبير للغاية". "ويحتاج الأمر إلى إبطائه هنا لأنه إذا توقف لمدة سبعة أيام، فقد يصل إلى 5%. سيكون ذلك سلبياً للغاية على المدى القصير بالنسبة للسوق.

وجاءت هذه التحركات قبل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية. ومن المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول صباح الخميس، في حين من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم التابع لمجلس الفدرالي الأميركي.

ويخشى المستثمرون من أن التضخم قد لا يتراجع بالسرعة المتوقعة، مما يزيد المخاوف من أن الفدرالي الأميركي قد لا يخفض أسعار الفائدة هذا العام.