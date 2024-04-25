شوشة عن إنجازات سيناء الجديدة: مَنْ سمع ليس كمَنْ رأى

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك مثل يقول :"مَنْ سمع ليس كمَنْ رأى" فعرض القنوات الفضائية الانجازات العظيمة على حدود مصر الشرقية وتحديدًا في سيناء كان مطلوبًا.

وأضاف اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، أن هناك طفرة كبيرة تمت في البنية التحتية بسيناء وما تم إنفاقه كان كبيرًا جدًا.

ولفت إلى أن الدولة ترد الجميل والاعتبار لأهالي في شمال سيناء، وفي رفح على وجه الخصوص، وأن مدينة رفع الجديدة يتم من أجل استيعاب 75 ألف نسمة.

وأشار إلى أن المشروع يتم على ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى سيكون فيها 272 عمارة، وهناك عمل بشكل كبير من أجل الانتهاء منها بنسبة 100%، وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل هذه المرحلة العاجلة.