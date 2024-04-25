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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساعد الوزير للطب الوقائي يجتمع بوكيل وزارة الصحة بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد  وزير الصحة للطب الوقائي  والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  وفريق من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، اجتماعا   بالقاعة الكبرى بنادى الحوار وذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات المحافظة بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة  لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومديري العموم بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية. 

واستعرض الدكتور قنديل أبرز الملاحظات والنتائج لمرور فرق الوزارة المختلفة على المستشفيات والإدارات  والوحدات والمراكز الصحية كما تم مناقشة بعض الحلول المناسبة للسلبيات. 

وأشاد المستوى العام للقطاع الصحي بالمحافظة، ووجه الشكر لعدد من الإدارات، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمنا مجهوداتهم في التعاون لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية المقدمة  للمرضى بكافة التخصصات 

وأوضح  أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه للمواطنين، مشددا على تسهيل كل الإجراءات للمرضى أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز  الصحية.

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المراكز الصحية تحسين مستوى الخدمات بوزارة الصحة مستوى الخدمات الطبية مستشفيات المحافظة مساعد وزير الصحة وزير الصحة وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل المديرية

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