القومي للمرأة ينظم معرض "المصرية" على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي

على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الثامنة، نظم المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية"، واستمر خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل ٢٠٢٤.

ولاقى المعرض، إقبالا كبيرا من ضيوف وضيفات المهرجان، مشيدين بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها ، حيث تضمن المعرض ١٢٠٠ قطعة من المنتجات من صنع أيادي سيدات من مختلف محافظات الجمهورية، تنوعت بين وحدات إضاءة من العرجون، وحقائب خوص من الجريد، وسلال من شجر الدوم ومخلفات الموز، وبخور ومخمرية اسواني، ومستحضرات تجميل طبيعية من نواة البلح، وشنط كروشية، وحقائب من الجلد و العرجون، وأواني فخار من الطين الأسواني، والخوص، ومربي من الكركدية والبلح و البهارات بالإضافة الي المكرونة المجففة ، وملابس للأطفال برسوم من الفلكلور الأسواني .

الجدير بالذكر أن منتجات المعرض هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" ،الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

IMG-20240425-WA0247

IMG-20240425-WA0246

IMG-20240425-WA0245

IMG-20240425-WA0243