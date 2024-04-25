مبادرة "عنيك في عنينا".. إجراء 29 عملية جراحية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع البنك الأهلي ، بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

و أشار دكتور هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة من خلال مبادرتها عنيك فى عنينا قامت باجراء 29 عملية جراحه عيون ، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقريتى الكنائس بكفر الدوار و الشوكه بمركز دمنهور ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

وأشادت نائب محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدةً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني .