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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية : منح مصر استضافة كأس العالم للأندية يدعو للفخر

صدى البلد

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن حصول مصر على استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استضافة بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي على مستوي العالم يعد حدثا عالميا فريدا.


وقال إدريس إن مصر دائما تستطيع استضافة أكبر البطولات العالية، وهذا يؤكد على قوة البنية التحتية في الجمهورية الجديدة لجمهورية مصر العربية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقدما التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة لتطوير الرياضة بالشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة وسعيه الدائم لاستضافة البطولات العالمية.

وتابع ياسر إدريس أن امتلاك مصر لواحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم أوصلها العالمية في استضافة البطولات والأحداث الدولية فضلا عن امتلاك منشآت رياضة متطورة جعلها في مصاف الدول التي تجذب الأحداث الرياضة العربية والقارية والدولية.

وقدم ياسر إدريس التهنئة لمحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على المجهود المبذول من جانبه على مدار الفترات الماضية والذي وضع اليد المصري في مكانته الطبيعة ضمن كبار منتخبات العالم.

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