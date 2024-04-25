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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين - قطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، تمهيدا لأعمال الرصف، حيث تم تكسير  الأسفلت  المتهالك بطول ٢.٥ كم بكامل عرض الطريق وجار فتح فرمه مسافة  ٤٥٠ مترا  لمسار خطوط الغاز وتوريد رمال نظيفة بها تمهيدا  لتوريد وتشغيل طبقة الاساس.

وأكد المحافظ ان تأهيل ورصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وأشار المحافظ الى ان رصف طريق الشين قطور يأتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

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