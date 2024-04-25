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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقامة مجمع صناعي للاستفادة من المحلول المر بالعريش.. فيديو

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن الدولة المصرية تخوض معركة من نوع جديد في سيناء، وهي معركة تنمية مستدامة لكافة أشكال الحياة .

وتابع المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المحلول المر الذي كان ينتج على هامش انتاج الملح من بحيرة البردويل كان غير مستغل، بعد أن وجد أن به نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي تم التواصل لانتاج مجمع صناعي متكامل بالعريش لإنتاج كلوريد البوتاسيوم ومعادن أخرى .

وأضاف: هذه المعادن مطلوبة وكنا نستوردها من الخارج، وتستخدم في الزراعة والصناعات الدوائية والكيميائية.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/pUyKj8odWcRkXd2k/?mibextid=21zICX

قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال منصور عبد الغني برنامج الحياة اليوم الصناعات الدوائية

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