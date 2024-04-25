إقامة مجمع صناعي للاستفادة من المحلول المر بالعريش.. فيديو

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن الدولة المصرية تخوض معركة من نوع جديد في سيناء، وهي معركة تنمية مستدامة لكافة أشكال الحياة .

وتابع المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المحلول المر الذي كان ينتج على هامش انتاج الملح من بحيرة البردويل كان غير مستغل، بعد أن وجد أن به نسبة عالية من البوتاسيوم، وبالتالي تم التواصل لانتاج مجمع صناعي متكامل بالعريش لإنتاج كلوريد البوتاسيوم ومعادن أخرى .

وأضاف: هذه المعادن مطلوبة وكنا نستوردها من الخارج، وتستخدم في الزراعة والصناعات الدوائية والكيميائية.

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