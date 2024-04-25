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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يمنح دورات مزورة

حبس المتهم بتكوين كيان تعليمي وهمي بالمحلة 4 أيام

صدى البلد

أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابة الكلية بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة اتهام شخص بادارة كيان تعليمي وهمي لمنح دورات تدريبية للدارسين مزورة بالمحلة الكبرى وحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة توافرت حول  قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى وإتخاذه مقرها مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات دراسية وخبرة خالية البيانات "معدة للتزوير" – أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية المزمع منحها).

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

4 أيام علي ذمة التحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاجهزة الأجهزة الكهربائية الشركات والمؤسسات الجريمة المنظمة البرامج التعليمية الأموال العامة والجريمة المنظمة

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