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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن عودة حسين الشحات وإمام عاشور الى قائمة الأهلي في مباراة مازيمبي .

وكتب فاروق من خلال حسابه على فيس بوك :" 🚨عودة حسين الشحات وإمام عاشور لقائمة الأهلي أمام مازيمبي.

من ناحية أخرى قرر كولر استبعاد كل من (كريم الدبيس- طاهر محمد طاهر- كريم فؤاد- خالد عبدالفتاح - آليو ديانج - مروان عطية) من قائمة الأهلي..".

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ومازيمبي الحاسمة في العاشرة مساء غدٍ الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة المصيرية، بحثًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية "2023-2024".

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