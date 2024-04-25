اللواء عادل العمدة: لولا الشهداء ما استطعنا استرداد الأرض والكرامة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، في ذكرى تحرير سيناء، إن أرواح ودماء الشهداء تجلت وروت أرض سيناء، ولولا هذه الدماء التي روت سيناء ما كنا لنكون وما كان التحرير وما كان هذا اليوم وما كان البقاء وما كانت الزعامة وما كان استرداد العرض والكرامة للأمة العربية فقط وليست مصر.



وأضاف " العمدة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": أن الدولة المصرية كانوا من خلال أبناء الشعب المصري متكاتفين على قدر من المسئولية بعد حرب أكتوبر مباشرة وبعد الملحمة البطولية الرائعة التي أدتها قواتنا المسلحة في 73 خدنا غمار معركة ليست أقل شراسة من المعركة العسكرية، معركة دبلوماسية قانونية تاريخية جغرافية لاسترداد كامل الأرض كانت النتيجة الحمد لله استرداد كامل الأرض في سيناء.

وأكمل المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا: فهذا الكلام يوجع كثير من القوى الإقليمية والدولية التي كانت تستهدف لمصر الفشل والانكسار وعدم الاستقرار.