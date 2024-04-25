زكي الألفي: ما حدث خلال العشر سنوات الماضية لا يقل أهمية عن أكتوبر73

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن اليوم ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الذي قضى على هذه الأرض خلال فترة ما بعد 67 حتى نصر أكتوبر 73، واستمرت المعارك السياسية من بعد أكتوبر 73 حتى تحرير طابا عام 1989، وإن كان لابد أن نذكر أن المخطط توقف في 89 جزئيا عن التنفيذ ثم أعيد استكماله بعد 28 يناير 2011 ومحاولة جر منطقة سيناء الى حرب على الارهاب والتأثير سلبيا على الأمن القومي المصري بمحاولة استقطاع جزء منها هو مثلث رفح والشيخ زويد والعريش واقامة دولة للإرهابيين.



وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أن جميعنا نتذكر في مثل هذه الاوقات كان الإعداد والتجهيز للمواجهة العسكرية مع الدولة المصرية بواسطة التنظيمات الإرهابية التي تعيد تمركزها في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش في هذا المثلث لمحاولة الإجهاز على الدولة المصرية.

وأوضح أنه لابد أن نذكر ونتذكر جميعا أن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية لا يقل أهمية وقوة عما حدث في نصر أكتوبر 73 وما تلاها من أحداث، لأن الدولة المصرية تعرضت في عام 2013 لـ 306 عمليات إرهابية تداعت بالتناقص حتى اندلاع العملية الشاملة 2018 الى 8 عمليات ثم استمر انكسار موجة الارهاب حتى وصلنا عام 2023 بـ صفر عمليات إرهابية.