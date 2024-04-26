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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب دريمز: تدربنا على ركلات الترجيح قبل مواجهة الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جزءًا من تصريحات مدرب دريمز الغاني.

 

وكتب مهيب عبد الهادي: "تدربنا على ركلات الترجيح قبل مواجهة الزمالك ونجح 3 لاعبين فقط في التسجيل من أصل 24 لاعب سددوا.. لكننا سنلعب من أجل حسم التأهل في الوقت الأصلي".


 

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمدعاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى"زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الإعلامي مهيب عبد الهادي بعثة الزمالك دريمز الغاني ركلات الترجيح سيد عبد الله نيمار شيكابالا قائمة الزمالك

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