علاء ميهوب يعلن مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني

أكد علاء ميهوب لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن النادي الأهلي لا يتأثر بغياب أي لاعب لآنه يمتلك البديل، وهذه ميزة في النادي الأهلي، فكل لاعب بالأهلي نجم.



وأضاف علاء ميهوب خلال تصريحات تلفزيونية، أن نادي الزمالك يتأثر بالغيابات، وهذه مشكلة تواجه فريق نادي الزمالك، لعدم وجود كم النجوم الموجودة في الأهلي.



وأوضح أن مباراة الزمالك و دريمز الغاني، ستكون قوية ولكن الزمالك سيفوز، وأحمد سيد زيزو سيعود ويقدم مباراة قوية، وعودة عمر جابر، وأحمد فتوح، سيكون لهم دور كبير في الفوز.



ولفت إلى أنه يتوقع فوز الزمالك بعد عودة النجوم من الإصابات.

وأكد الناقد الرياضي مهيب عبد الهادي، أن هناك مفاجأة شهدتها قائمة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم، وتم استبعاد حارس الأهلي محمد الشناوي، من مواجهة مازيمبي المقرر إقامتها اليوم في العاشرة مساءً.

وتساءل مهيب عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية،: هل رفض الجلوس احتياطيًّا لـ مصطفى شوبير، حارس الأهلي الحالي، رغم أن الشناوي تعافى من الإصابة وشارك في التدريبات.

ولفت إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي كولر، قرر استبعاد الشناوي من المباراة، وأن مصطفى شوبير هو حارس الأهلي، وهناك منافسة كبيرة بين شوبير والشناوي.

وكشف أن حسين الشحات وإمام عاشور نجوم الأهلي، تم ضمهم لقائمة النادي لمباراة اليوم.