الاتحاد الأفريقي يدعو إلى "الاحترام والتنفيذ الكامل" لاتفاق بريتوريا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 إنه "يتابع بقلق عميق التوترات المتصاعدة بين المجتمعات المحلية ونداءات من أجل الاحترام والتنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا".

ويأتي تصريح فقي عقب التقارير الأخيرة عن عدم الاستقرار في منطقة تيجراي الجنوبية، بما في ذلك في ألاماتا والمناطق المحلية المحيطة بها مثل أوفلا وزاتا، والتي تسببت، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في نزوح نحو 50 ألف مدني في عدة مناطق حدودية في ولاية أمهرة الإقليمية الشمالية، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

ونشأت حالة عدم الاستقرار بعد محاولات الحكومة الفيدرالية تفكيك الإدارات المحلية التي أنشئت في منطقة تيجراي الجنوبية بعد سيطرة هذه المناطق على قوات مسلحة من منطقة أمهرة المجاورة عقب اندلاع حرب نوفمبر 2020 في منطقة تيجراي.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في البيان أيضًا إلى "بدء الحوار السياسي"، باعتباره "الوسيلة الأكثر فعالية" للرد على الأمر، ودعا إلى "الاحترام والتنفيذ الكامل" لاتفاق نوفمبر 2022 لوقف الأعمال العدائية ( COHA) تم التوقيع عليه في بريتوريا، جنوب أفريقيا بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF).

وجاء البيان في أعقاب دعوة أخرى وجهتها الأسبوع الماضي مجموعة من البعثات الدبلوماسية في أديس أبابا تدعو إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين في المناطق المتضررة وأهمية قيام جميع الأطراف بإحراز تقدم نحو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.