أحمد سليمان: لدينا ثقة في عبور الزمالك عقبة دريمز

قبل مواجهة فريق دريمز الغاني، شدد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة، على توفير كل الإمكانيات للفريق.

يُذكر أن الزمالك سيلعب ضد دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على استاد القاهرة.

وأعرب سليمان خلال تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، عن ثقته في جميع اللاعبين، مشيرًا إلى جاهزية الفريق لمواجهة بطل غانا.

وأضاف أن مجلس الإدارة يقدم دعمًا كاملاً للاعبين والجهاز الفني قبل هذه المواجهة المهمة، مُعربًا عن سعادته بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل المباراة الحاسمة أمام دريمز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا مساء الأمس استعدادًا لهذه المواجهة المهمة.