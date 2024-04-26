عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان: لدينا ثقة في عبور الزمالك عقبة دريمز

صدى البلد

قبل مواجهة فريق دريمز الغاني، شدد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة، على توفير كل الإمكانيات للفريق.

 يُذكر أن الزمالك سيلعب ضد دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على استاد القاهرة.

وأعرب سليمان خلال تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، عن ثقته في جميع اللاعبين، مشيرًا إلى جاهزية الفريق لمواجهة بطل غانا.

 وأضاف أن مجلس الإدارة يقدم دعمًا كاملاً للاعبين والجهاز الفني قبل هذه المواجهة المهمة، مُعربًا عن سعادته بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل المباراة الحاسمة أمام دريمز.

ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا مساء الأمس استعدادًا لهذه المواجهة المهمة.

مجلس إدارة الزمالك دريمز دريمز الغاني بعثة الزمالك بطولة الكونفدرالية الكونفدرالية الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

ترشيحاتنا

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

سقط أرضًا بجوارها | شاهد حادث سيارة بن غفير وانقلابها .. فيديو

مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟

تاجر خردة .. كشف لغز سرقة شركة كهرباء الأقصر

في حادث سيارة | إعلام عبري : نقل بن غفير إلى المستشفى

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ