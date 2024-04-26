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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم على سفينة تجارية غرب المخا اليمنية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت هيئة بحرية بريطانية بوقوع هجوم يستهدف سفينة تجارية على مسافة 15 ميلا بحريا غرب المخا في اليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن على خليج عدن.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على نجاحها بشكل منفصل في الاشتباك مع زورق مسير وطائرة مسيرة وتدميرهما في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.
 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لم ترد تقارير من سفن أمريكا أو التحالف أو السفن التجارية عن إصابات أو أضرار جراء إطلاق الصاروخ من اليمن.

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