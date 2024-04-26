عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد ترافك العقارية على عملاها المتضررين من عدم تسلم الوحدات .. فيديو

وحدات سكنية
وحدات سكنية

قال أحمد محمود أحد المتضررين من حجز وحدة سكنية مع شركة ترافك العقارية أنه قام بشراء وحدة بنظام الكاش ودفعه في شهر أكتوبر 2020.

وتابع محمود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامي طاهر حمدي أنه طبقا للعقد مع الشركة كان من المفترض أن يتسلم وحدته في شهر ابريل 2024. 

وأكد أحمد محمود أن الشركة رفضت تسليمه شقته إلا بعد زيادة قيمه ثمن الوحدة للضعف،لافتا إلى أن أكثر من 150 عميل تضرروا من نفس المشكلة.

رد الشركة

 من جانبه استعرض الاعلامي طاهر حمدي رد شركة ترافك العقارية بعد تواصل البرنامج معها والتي طالبت عملائها بالتحلي بالصبر خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها نتيجه تحرك الاسعار.

الإعلامي طاهر حمدي حجز وحدة سكنية صدى البلد طاهر حمدي قناة صدي البلد وحدة سكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

ترشيحاتنا

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

بمشاركة مدبولي .. السعودية تستضيف دبلوماسيين عربًا وأوروبيين للتباحث بشأن غزة

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

تسريبات تؤكد قدوم العملاق Galaxy S24 FE من سامسونج

مصدر سياسي إسرائيلي رسمي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية

الملك أحمد فؤاد الثاني يشارك نادي السيارات احتفالية عيده المئوي | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ