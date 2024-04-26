رد ترافك العقارية على عملاها المتضررين من عدم تسلم الوحدات .. فيديو

قال أحمد محمود أحد المتضررين من حجز وحدة سكنية مع شركة ترافك العقارية أنه قام بشراء وحدة بنظام الكاش ودفعه في شهر أكتوبر 2020.

وتابع محمود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامي طاهر حمدي أنه طبقا للعقد مع الشركة كان من المفترض أن يتسلم وحدته في شهر ابريل 2024.

وأكد أحمد محمود أن الشركة رفضت تسليمه شقته إلا بعد زيادة قيمه ثمن الوحدة للضعف،لافتا إلى أن أكثر من 150 عميل تضرروا من نفس المشكلة.

رد الشركة

من جانبه استعرض الاعلامي طاهر حمدي رد شركة ترافك العقارية بعد تواصل البرنامج معها والتي طالبت عملائها بالتحلي بالصبر خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها نتيجه تحرك الاسعار.