زراعة عين شمس تنتج أجود أنواع القمح في وادي النطرون

في ظل توجه الدولة للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية حرصت كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن تكون في المصاف الأول المعني بقضايا الأمن الغذائي القومى المصري، حيث قامت الكلية بزراعة القمح بمزارعها الصحراوية بمزرعة الإمام مالك - البستان - بمركز وادي النطرون بأجود الأنواع و الأعلى إنتاجية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة ثناء النوبي أحمد سليم القائم بتسيير أعمال عميد الكلية .

قامت الدكتورة ثناء النوبي عميد الكلية بجولة تفقدية لمزرعة الإمام مالك - البستان - بمركز وادي النطرون لمتابعة محصول القمح ومزارع البرتقال ، بحضور كلاً من د. عمرو مسعد مدير مركز الدراسات والإستشارات الزراعية د. نجلاء عبيد مدير البرامج الجديدة بالكلية ود. نعمة قطب منسق عام ums الجامعية بالكلية والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية ،والمهندس أحمد نور الدين بالمزارع الصحراوية لكلية الزراعة جامعة عين شمس .