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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصوير عصابة المكس.. فيديو طريف بين أوس أوس وأحمد فهمي

عصابة المكس
عصابة المكس

نشر أوس أوس فيديو طريف له مع الفنان احمد فهمي خلال ذهابهم   لتصوير مشاهد جديدة من فيلم عصابة المكس في أحدي محافظات مصر.

مفاجآت عديدة يحضرها فريق عمل فيلم “عصابة المكس” للجمهور، ومنها ضيوف الشرف، حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر.

وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

ويعد فيلم “عصابة المكس” هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيفي شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

وقال فهمي: "سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "عصابة المكس"، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر".

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