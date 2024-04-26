فقرة خاصة لتدريب لاعبي الزمالك على ركلات الترجيح قبل لقاء دريمز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب "با جو"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وتحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني مع اللاعبين قبل انطلاق الفقرة وطالبهم بحسم المباراة في الوقت الأصلي وعدم الوصول إلى ركلات الترجيح، ولكنه أكد على ضرورة التدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها.

ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا مساء امس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.