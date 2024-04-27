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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 27 أبريل 2024

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 27 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

 وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.82 جنيه للشراء.

12.85  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

12.85 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.80 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.85 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.85 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

 12.85 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

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